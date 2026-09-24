FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Auto Trader Group-Einstiegs gewesen.

Die Auto Trader Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,09 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 164,220 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,68 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 768,71 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,13 Prozent verringert.

Auto Trader Group wurde am Markt mit 3,74 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at