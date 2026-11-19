Vor Jahren in Auto Trader Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 19.11.2021 wurde die Auto Trader Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Auto Trader Group-Aktie betrug an diesem Tag 7,23 GBP. Bei einem Auto Trader Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,833 Auto Trader Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 5,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,52 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 22,48 Prozent.

Zuletzt verbuchte Auto Trader Group einen Börsenwert von 4,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at