Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Rentabler Auto Trader Group-Einstieg?
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19.11.2026 10:03:23
FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 19.11.2021 wurde die Auto Trader Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Auto Trader Group-Aktie betrug an diesem Tag 7,23 GBP. Bei einem Auto Trader Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,833 Auto Trader Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 5,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,52 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 22,48 Prozent.
Zuletzt verbuchte Auto Trader Group einen Börsenwert von 4,20 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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