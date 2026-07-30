Auto Trader Group Aktie

Auto Trader Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

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Frühe Anlage 30.07.2026 10:03:24

FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Auto Trader Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Auto Trader Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Auto Trader Group-Aktie bei 6,49 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 540,837 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Auto Trader Group-Aktie auf 5,32 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 191,09 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,09 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Auto Trader Group belief sich zuletzt auf 4,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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