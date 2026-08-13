Auto Trader Group Aktie

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WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

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Auto Trader Group-Investmentbeispiel 13.08.2026 10:03:44

FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Auto Trader Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Auto Trader Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,12 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 123,183 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 5,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 647,45 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 35,25 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Auto Trader Group belief sich zuletzt auf 4,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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