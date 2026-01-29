Auto Trader Group Aktie
FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Auto Trader Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Auto Trader Group-Papier an diesem Tag bei 7,83 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Auto Trader Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,771 Auto Trader Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,57 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 71,11 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 28,89 Prozent.
Zuletzt verbuchte Auto Trader Group einen Börsenwert von 4,62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
