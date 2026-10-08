FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Auto Trader Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 08.10.2025 wurde die Auto Trader Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Auto Trader Group-Aktie betrug an diesem Tag 7,79 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12,837 Auto Trader Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Auto Trader Group-Aktie auf 4,71 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60,44 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 60,44 GBP entspricht einer negativen Performance von 39,56 Prozent.

Auto Trader Group war somit zuletzt am Markt 3,55 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at