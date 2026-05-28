FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Auto Trader Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Auto Trader Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Auto Trader Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 6,26 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 596,424 Auto Trader Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.05.2026 gerechnet (4,44 GBP), wäre die Investition nun 7 094,51 GBP wert. Mit einer Performance von -29,05 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Auto Trader Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at