Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Rentabler Auto Trader Group-Einstieg?
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28.05.2026 10:03:14
FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Auto Trader Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Auto Trader Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 6,26 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 596,424 Auto Trader Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.05.2026 gerechnet (4,44 GBP), wäre die Investition nun 7 094,51 GBP wert. Mit einer Performance von -29,05 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Auto Trader Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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