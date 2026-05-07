FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Auto Trader Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Auto Trader Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 07.05.2021 wurde die Auto Trader Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,72 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 749,668 Auto Trader Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.05.2026 auf 5,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 751,84 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 8 751,84 GBP, was einer negativen Performance von 12,48 Prozent entspricht.

Auto Trader Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at