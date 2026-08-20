Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Auto Trader Group-Investment im Blick
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20.08.2026 10:03:27
FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Auto Trader Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Auto Trader Group-Aktie bei 5,98 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 672,241 Auto Trader Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 5,34 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 936,45 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,64 Prozent abgenommen.
Auto Trader Group war somit zuletzt am Markt 4,10 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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