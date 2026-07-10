Babcock International Aktie
WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037
|Frühes Investment
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10.07.2026 10:04:08
FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Babcock International-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Babcock International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Babcock International-Papier 9,21 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Babcock International-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,578 Babcock International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 114,01 GBP, da sich der Wert einer Babcock International-Aktie am 09.07.2026 auf 10,26 GBP belief. Damit wäre die Investition 11,40 Prozent mehr wert.
Der Babcock International-Wert an der Börse wurde auf 5,15 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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