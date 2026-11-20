Vor Jahren in Babcock International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.11.2021 wurden Babcock International-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 3,09 GBP wert. Bei einem Babcock International-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 234,833 Babcock International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (10,67 GBP), wäre das Investment nun 34 499,49 GBP wert. Damit wäre die Investition 244,99 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Babcock International einen Börsenwert von 4,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at