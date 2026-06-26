FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Babcock International-Aktien gewesen.

Die Babcock International-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Babcock International-Aktie betrug an diesem Tag 2,88 GBP. Bei einem Babcock International-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 477,051 Babcock International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.06.2026 auf 9,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 248,96 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 242,49 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Babcock International belief sich zuletzt auf 4,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at