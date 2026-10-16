FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Babcock International gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Babcock International-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Babcock International-Aktie bei 4,02 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24,876 Babcock International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 9,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 230,95 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 130,95 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Babcock International eine Marktkapitalisierung von 4,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at