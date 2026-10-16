Babcock International Aktie
WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037
|Rentable Babcock International-Investition?
|
16.10.2026 10:03:30
FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Babcock International-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Babcock International-Aktie bei 4,02 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24,876 Babcock International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 9,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 230,95 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 130,95 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Babcock International eine Marktkapitalisierung von 4,46 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Babcock International
|
16.10.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
16.10.26
|Zuversicht in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
16.10.26
|Minuszeichen in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
16.10.26
|FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.10.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse London: FTSE 100 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Babcock International
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Babcock International
|11,33
|4,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.