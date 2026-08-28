Babcock International Aktie
WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037
|Lohnende Babcock International-Investition?
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28.08.2026 10:03:39
FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Babcock International-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Babcock International-Anteile 3,70 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 706,360 Babcock International-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.08.2026 29 282,81 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,82 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +192,83 Prozent.
Babcock International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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