Babcock International Aktie
WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037
|Babcock International-Investition
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24.07.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Babcock International von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 24.07.2023 wurde die Babcock International-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,88 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Babcock International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25,786 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 11,34 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 292,42 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 192,42 Prozent gesteigert.
Am Markt war Babcock International jüngst 5,47 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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