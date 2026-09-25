Babcock International Aktie
WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037
|Frühes Investment
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25.09.2026 10:03:40
FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Babcock International von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Babcock International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 3,80 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Babcock International-Aktie investiert, befänden sich nun 26,302 Babcock International-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 259,18 GBP, da sich der Wert eines Babcock International-Papiers am 24.09.2026 auf 9,85 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 159,18 Prozent erhöht.
Insgesamt war Babcock International zuletzt 4,89 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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