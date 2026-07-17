FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Babcock International-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Babcock International-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Babcock International-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,66 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 938,086 Babcock International-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.07.2026 gerechnet (10,33 GBP), wäre die Investition nun 9 685,74 GBP wert. Damit wäre die Investition um 3,14 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Babcock International betrug jüngst 4,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at