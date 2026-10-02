FTSE 100-Wert Babcock International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Babcock International von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Babcock International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Babcock International-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,35 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 96,618 Babcock International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (9,49 GBP), wäre das Investment nun 917,10 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,29 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Babcock International bezifferte sich zuletzt auf 4,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at