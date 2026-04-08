BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|BAE Systems-Performance
|
08.04.2026 10:03:55
FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAE Systems-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit BAE Systems-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das BAE Systems-Papier bei 4,98 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die BAE Systems-Aktie investierten, hätten nun 20,076 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 07.04.2026 auf 22,72 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 456,03 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 356,03 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von BAE Systems belief sich jüngst auf 67,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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