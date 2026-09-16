BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Lohnender BAE Systems-Einstieg?
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16.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAE Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das BAE Systems-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,54 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 GBP in die BAE Systems-Aktie investierten, hätten nun 1 804,403 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36 196,32 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Papiers am 15.09.2026 auf 20,06 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 261,96 Prozent erhöht.
Der BAE Systems-Wert an der Börse wurde auf 56,84 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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