BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Lohnendes BAE Systems-Investment?
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10.06.2026 10:04:15
FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAE Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das BAE Systems-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,72 GBP wert. Bei einem BAE Systems-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,342 BAE Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BAE Systems-Aktie auf 19,34 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,29 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,29 Prozent angezogen.
BAE Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 57,23 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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