FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes BAE Systems-Investment eingefahren

Bei einem frühen Investment in BAE Systems-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die BAE Systems-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das BAE Systems-Papier an diesem Tag bei 6,13 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 163,079 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.08.2023 auf 9,71 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 583,17 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 58,32 Prozent gesteigert.

BAE Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at