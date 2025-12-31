BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Profitable BAE Systems-Anlage?
|
31.12.2025 10:04:40
FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades BAE Systems-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die BAE Systems-Aktie letztlich bei 8,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 168,224 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 023,36 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Anteils am 30.12.2025 auf 17,14 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 100,23 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete BAE Systems eine Marktkapitalisierung von 49,61 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
