FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in BAE Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BAE Systems-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die BAE Systems-Aktie letztlich bei 8,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 168,224 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 023,36 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Anteils am 30.12.2025 auf 17,14 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 100,23 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete BAE Systems eine Marktkapitalisierung von 49,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at