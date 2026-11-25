Bei einem frühen Investment in BAE Systems-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BAE Systems-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,21 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die BAE Systems-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,169 BAE Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114,44 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Papiers am 24.11.2026 auf 18,55 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,44 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete BAE Systems eine Marktkapitalisierung von 53,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at