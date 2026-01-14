BAE Systems Aktie

BAE Systems

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

14.01.2026

FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAE Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren BAE Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der BAE Systems-Aktie statt. Der Schlusskurs der BAE Systems-Anteile betrug an diesem Tag 5,19 GBP. Bei einem BAE Systems-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,286 BAE Systems-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.01.2026 auf 20,72 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 399,61 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 399,61 GBP entspricht einer Performance von +299,61 Prozent.

Insgesamt war BAE Systems zuletzt 61,03 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
12.04.24 BAE Systems Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

BAE Systems plc

