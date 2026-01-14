FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAE Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der BAE Systems-Aktie statt. Der Schlusskurs der BAE Systems-Anteile betrug an diesem Tag 5,19 GBP. Bei einem BAE Systems-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,286 BAE Systems-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.01.2026 auf 20,72 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 399,61 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 399,61 GBP entspricht einer Performance von +299,61 Prozent.

Insgesamt war BAE Systems zuletzt 61,03 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at