BAE Systems Aktie

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WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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Langfristige Performance 09.09.2026 10:03:55

FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAE Systems-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in BAE Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit BAE Systems-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10,28 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die BAE Systems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 97,324 BAE Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 891,48 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Anteils am 08.09.2026 auf 19,44 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89,15 Prozent zugenommen.

BAE Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 57,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
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