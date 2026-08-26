BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Rentable BAE Systems-Investition?
|
26.08.2026 10:03:29
FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAE Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BAE Systems-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der BAE Systems-Aktie betrug an diesem Tag 5,41 GBP. Bei einem BAE Systems-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 850,139 BAE Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38 815,91 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Anteils am 25.08.2026 auf 20,98 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 288,16 Prozent angewachsen.
BAE Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 61,44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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