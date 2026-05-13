BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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Lohnender BAE Systems-Einstieg? 13.05.2026 10:04:04

FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAE Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in BAE Systems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades BAE Systems-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die BAE Systems-Aktie an diesem Tag bei 16,74 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 597,550 BAE Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.05.2026 auf 19,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 508,81 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,09 Prozent erhöht.

BAE Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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