FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAE Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BAE Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das BAE Systems-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,91 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2 037,075 BAE Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 19,09 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38 877,57 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 288,78 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von BAE Systems belief sich jüngst auf 56,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at