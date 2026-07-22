FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAE Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in BAE Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BAE Systems-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das BAE Systems-Papier bei 5,43 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das BAE Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,409 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.07.2026 351,42 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 19,09 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 251,42 Prozent.

BAE Systems war somit zuletzt am Markt 54,93 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at