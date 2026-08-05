FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAE Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in BAE Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 05.08.2025 wurden BAE Systems-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das BAE Systems-Papier bei 18,39 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die BAE Systems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 543,922 BAE Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BAE Systems-Aktie auf 21,84 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 879,25 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,79 Prozent erhöht.

BAE Systems war somit zuletzt am Markt 62,75 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at