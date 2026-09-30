FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAE Systems von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen BAE Systems-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem BAE Systems-Papier statt. Zur Schlussglocke war die BAE Systems-Aktie an diesem Tag 20,59 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 48,567 BAE Systems-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 945,85 GBP, da sich der Wert einer BAE Systems-Aktie am 29.09.2026 auf 19,48 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 5,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BAE Systems belief sich zuletzt auf 57,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at