FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BAE Systems-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der BAE Systems-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,18 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAE Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 10,896 BAE Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.02.2026 auf 21,41 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 233,28 GBP wert. Damit wäre die Investition 133,28 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von BAE Systems bezifferte sich zuletzt auf 62,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at