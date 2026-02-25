BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

BAE Systems-Investmentbeispiel 25.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BAE Systems-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der BAE Systems-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,18 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAE Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 10,896 BAE Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.02.2026 auf 21,41 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 233,28 GBP wert. Damit wäre die Investition 133,28 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von BAE Systems bezifferte sich zuletzt auf 62,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu BAE Systems plc

Analysen zu BAE Systems plc

13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
12.04.24 BAE Systems Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

BAE Systems plc 24,40 -1,25% BAE Systems plc

