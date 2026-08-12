BAE Systems Aktie

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WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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BAE Systems-Investment 12.08.2026 10:04:01

FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAE Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Am 12.08.2023 wurden BAE Systems-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10,17 GBP. Bei einem BAE Systems-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,838 BAE Systems-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 219,38 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Papiers am 11.08.2026 auf 22,30 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 119,38 Prozent zugenommen.

BAE Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 65,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
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