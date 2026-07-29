BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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Langfristige Investition 29.07.2026 10:03:44

FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAE Systems von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren BAE Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades BAE Systems-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,34 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 187,266 BAE Systems-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 792,13 GBP, da sich der Wert einer BAE Systems-Aktie am 28.07.2026 auf 20,25 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 279,21 Prozent gesteigert.

BAE Systems war somit zuletzt am Markt 58,63 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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