BAE Systems Aktie

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WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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Hochrechnung 14.10.2026 10:05:04

FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAE Systems von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in BAE Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BAE Systems-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,98 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das BAE Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,716 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 310,92 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Papiers am 13.10.2026 auf 18,60 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +210,92 Prozent.

BAE Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55,09 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
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