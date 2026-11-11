BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Rentabler BAE Systems-Einstieg?
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11.11.2026 10:03:54
FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAE Systems von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die BAE Systems-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,71 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die BAE Systems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 175,131 BAE Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 371,28 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Anteils am 10.11.2026 auf 19,25 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 237,13 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von BAE Systems belief sich zuletzt auf 55,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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