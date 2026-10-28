FTSE 100-Wert Balfour Beatty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Balfour Beatty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Balfour Beatty eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Balfour Beatty-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Balfour Beatty-Aktie betrug an diesem Tag 2,70 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Balfour Beatty-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 370,920 Balfour Beatty-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Balfour Beatty-Papiers auf 8,61 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 191,77 GBP wert. Mit einer Performance von +219,18 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Balfour Beatty belief sich zuletzt auf 4,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at