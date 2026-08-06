FTSE 100-Wert Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of Georgia Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Bank of Georgia Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.08.2023 wurden Bank of Georgia Group-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,40 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31,847 Bank of Georgia Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 120,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 828,03 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 282,80 Prozent.

Zuletzt verbuchte Bank of Georgia Group einen Börsenwert von 5,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at