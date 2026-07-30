Bank of Georgia Group Aktie

Bank of Georgia Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85

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Bank of Georgia Group-Investment 30.07.2026 10:03:24

FTSE 100-Wert Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of Georgia Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Bank of Georgia Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Bank of Georgia Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 77,40 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,292 Bank of Georgia Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143,93 GBP, da sich der Wert eines Bank of Georgia Group-Anteils am 29.07.2026 auf 111,40 GBP belief. Mit einer Performance von +43,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Bank of Georgia Group eine Marktkapitalisierung von 4,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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