Bei einem frühen Investment in Bank of Georgia Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Bank of Georgia Group-Aktie statt. Zum Handelsende standen Bank of Georgia Group-Anteile an diesem Tag bei 77,65 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Bank of Georgia Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,878 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Bank of Georgia Group-Aktie auf 130,00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 674,18 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 67,42 Prozent.

Am Markt war Bank of Georgia Group jüngst 5,70 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at