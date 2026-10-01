FTSE 100-Wert Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bank of Georgia Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bank of Georgia Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 01.10.2023 wurde das Bank of Georgia Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Bank of Georgia Group-Papier letztlich bei 36,90 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,710 Bank of Georgia Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 389,43 GBP, da sich der Wert einer Bank of Georgia Group-Aktie am 30.09.2026 auf 143,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 289,43 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Bank of Georgia Group belief sich zuletzt auf 6,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at