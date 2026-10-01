Bank of Georgia Group Aktie

Bank of Georgia Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bank of Georgia Group-Anlage 01.10.2026 10:03:17

FTSE 100-Wert Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bank of Georgia Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bank of Georgia Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 01.10.2023 wurde das Bank of Georgia Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Bank of Georgia Group-Papier letztlich bei 36,90 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,710 Bank of Georgia Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 389,43 GBP, da sich der Wert einer Bank of Georgia Group-Aktie am 30.09.2026 auf 143,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 289,43 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Bank of Georgia Group belief sich zuletzt auf 6,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bank of Georgia Group PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Bank of Georgia Group PLC Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 163,00 -2,98% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:05 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
19:28 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen