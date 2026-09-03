Bank of Georgia Group Aktie

Bank of Georgia Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bank of Georgia Group-Performance 03.09.2026 10:04:02

FTSE 100-Wert Bank of Georgia Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bank of Georgia Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Bank of Georgia Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Bank of Georgia Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 34,65 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 288,600 Bank of Georgia Group-Aktien. Die gehaltenen Bank of Georgia Group-Anteile wären am 02.09.2026 38 557,00 GBP wert, da der Schlussstand 133,60 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 285,57 Prozent vermehrt.

Alle Bank of Georgia Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bank of Georgia Group PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Bank of Georgia Group PLC Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 156,00 0,65% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:47 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen