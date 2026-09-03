Bank of Georgia Group Aktie
WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85
|Bank of Georgia Group-Performance
|
03.09.2026 10:04:02
FTSE 100-Wert Bank of Georgia Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bank of Georgia Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Bank of Georgia Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 34,65 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 288,600 Bank of Georgia Group-Aktien. Die gehaltenen Bank of Georgia Group-Anteile wären am 02.09.2026 38 557,00 GBP wert, da der Schlussstand 133,60 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 285,57 Prozent vermehrt.
Alle Bank of Georgia Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,78 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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