Bank of Georgia Group Aktie
WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85
|Bank of Georgia Group-Investmentbeispiel
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09.07.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert Bank of Georgia Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of Georgia Group von vor 3 Jahren verdient
Das Bank of Georgia Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Bank of Georgia Group-Papier bei 27,50 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Bank of Georgia Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,636 Bank of Georgia Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 113,40 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 412,36 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 312,36 Prozent erhöht.
Bank of Georgia Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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