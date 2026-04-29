Barclays Aktie

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WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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Lohnende Barclays-Anlage? 29.04.2026 10:03:44

FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Barclays eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Barclays-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,72 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Barclays-Aktie investierten, hätten nun 58,309 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 28.04.2026 248,72 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,27 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 248,72 GBP, was einer positiven Performance von 148,72 Prozent entspricht.

Barclays war somit zuletzt am Markt 58,29 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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