Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Frühe Investition
|
08.07.2026 10:03:40
FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Barclays-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1,49 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Barclays-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 672,405 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.07.2026 auf 5,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 470,28 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 247,03 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Barclays einen Börsenwert von 71,44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barclays plc
|
08.07.26
|FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.07.26
|FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barclays von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.06.26
|Barclays buys Canary Wharf HQ for £750mn (Financial Times)
|
26.06.26
|Gold-Aktien nach Talfahrt: Auf diese fünf Minenwerte setzt Barclays (finanzen.at)
|
26.06.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.06.26
|Verluste in London: FTSE 100 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.06.26
|FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barclays von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.06.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Barclays plc
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barclays plc
|5,87
|-2,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.