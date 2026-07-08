FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Barclays-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Barclays-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1,49 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Barclays-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 672,405 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.07.2026 auf 5,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 470,28 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 247,03 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Barclays einen Börsenwert von 71,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at