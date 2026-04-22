Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Profitable Barclays-Investition?
|
22.04.2026 10:03:49
FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 22.04.2021 wurde die Barclays-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Barclays-Aktie betrug an diesem Tag 1,82 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Barclays-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5 484,862 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 21.04.2026 24 015,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,38 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 140,15 Prozent erhöht.
Alle Barclays-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60,62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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