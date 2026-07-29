Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Lukratives Barclays-Investment?
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29.07.2026 10:03:44
FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Barclays-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Barclays-Anteile an diesem Tag 3,71 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 269,397 Barclays-Papiere. Die gehaltenen Barclays-Aktien wären am 28.07.2026 1 360,45 GBP wert, da der Schlussstand 5,05 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 36,05 Prozent angewachsen.
Barclays markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 71,55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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