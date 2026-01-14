Barclays Aktie

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

Lohnendes Barclays-Investment? 14.01.2026 10:03:57

FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Barclays-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Barclays-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,64 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Barclays-Aktie investiert hat, hat nun 37,908 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 180,95 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Anteils am 13.01.2026 auf 4,77 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 80,95 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Barclays einen Börsenwert von 65,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

