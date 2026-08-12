Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Lukrativer Barclays-Einstieg?
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12.08.2026 10:04:01
FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barclays-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 12.08.2021 wurde das Barclays-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,84 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Barclays-Aktie investiert, befänden sich nun 54,271 Barclays-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 280,04 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,16 GBP belief. Damit wäre die Investition 180,04 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Barclays einen Börsenwert von 69,75 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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